“Искането на президента за референдум за въвеждане на еврото създава поредната нестабилност и учудване в партньорите ни, защото България не знае какво иска” Това каза в ефира на bTV Radio Ивайло Калфин - изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, два пъти вицепремиер и министър на труда и социалната политика и на външните работи. “Досега активно обяснявахме, че сме готови и искаме да влезем от 1-ви януари следващата година. Сега изведнъж държавният глава предлага нещо, което би отложило в абсолютно необозримо бъдеще членството ни в Еврозоната. При всички случаи това говори за неувереност какво иска държавата. За партньорите ни държавата е едно, това че българските институции не могат да се разберат и в последния момент държавният глава си променя на 180 градуса позицията надали се отчита”, каза още той.

“Правителството трябва да отговори на тези въпроси, които се поставят от обществото. Примерно - какво ще стане със спестяванията им, имаше обилни информации в социалните мрежи как спестяванията им ще бъдат иззети от европейската комисия, ако не бъдат похарчени за 2 месеца, което е абсурдно. Хората се притесняват дали минаването в евро ще увеличи цените и тук правителството много ясно трябва да покаже, че е взело мерки това да не се случва, защото цените се покачват не малко и в левове и възприемането на евро дългосрочно предполага по-ниска инфлация. Хората също се притесняват дали цените на жилищата ще растат. Би могло в тази кампания да се обясни, че това не е процес, който се случва само в България - цените растат навсякъде”, каза още той.

Цялото интервю с Ивайло Калфин може да чуете в прикачения звуков файл.