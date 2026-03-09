„Конфликтът неизбежно повлиява много негативно и на Европа, и на България по отношение на икономиката. Проблемът е, че много бързо се повишиха цените и то не само заради това, което става на място, а заради очакванията. На практика една трета от световния износ на петрол в момента е блокиран и тази една трета се компенсира от другите доставчици, които при всички случаи ще увеличат цените, но тук става въпрос не само за петрол. Ако погледнете износа, който минава през Ормузкия пролив, това, което може да се очаква е много силно повишение на цените на храните примерно, тъй като там минава голяма част от трафика на торове, които се използват в селското стопанство. Така че блокирането на търговията с тези държави до голяма степен ще се отрази значително негативно на цените в Европа и не съм убеден, че това нещо е краткосрочно.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Ивайло Калфин – бивш външен и социален министър, и изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, по отношение на увеличаването на цените на петрола заради войната в Близкия изток.

„Еврозоната гарантира стабилност, доколкото налага самоограничения на държавите. Еврозоната с единната валута предполага много дисциплинирана бюджетна политика. Ние знаем, че някои от държавите – и то за съжаление от големите държави в ЕС като Франция и Италия имат проблем с високия дълг. Нестабилната външна среда допълнително увеличава рисковете и в този смисъл Кристалина Георгиева е абсолютно права – държавите в момента трябва да се съсредоточат върху собствените си финанси и да водят изключително предпазлива бюджетна политика, да имат резерви за подобни шокове, защото това, което се случва в момента в Иран е много силен шок при икономиките на целия свят, включително и в Европа. Рисковете действително се увеличават и съм абсолютно съгласен, че държавите не трябва да чакат да се случи най-лошото, за да приемат ограничения и бюджетите трябва да бъдат доста по-обрани.“, посочи Калфин по повод думите на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, че държавите трябва да се подготвят за възможни тежки икономически сътресения, ако конфликтът в Близкият изток се проточи.

„Бюджетът особено в управление на служебно правителство би трябвало да бъде изключително предпазлив. За съжаление това нещо не го виждаме, включително и законът го позволява, вместо да се спазва миналогодишният бюджет, и виждаме какво се случва януари и февруари, настоящото правителство е поставено – къде заради него, къде заради предишното правителство, в ситуация да харчи много повече. И това може да ни излезе много скъпо, това не е добра политика.“, каза още Ивайло Калфин.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева за ситуацията в Близкият изток и за бюджета, можете да чуете на следващия звуков файл.