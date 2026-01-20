“След изборите сигурно ще има много партии, които ще искат да седнат с Румен Радев на масата, защото разчитат той да е новата звезда в българския политически живот.” Това каза в ефира на bTV Radio бившия вицепремиер, бивш министър на външните работи и на труда и социалната политика Ивайло Калфин. “И сигурно отсега още има политически партии, които правят сондажи или поне си правят сметки да са близо около него. Въпросът обаче е принципен. След изборите, първо гласа си трябва да даде избирателят и да подреди Народното събрание по определен начин. Оттам нататък политическите партии, които са избрани съобразно това, каквото е направил избирателят, вече трябва да си поемат отговорността. Ние имахме един период на две години, в които те не носеха отговорност, отказваха да създадат правителство. Ако това продължи и след тези избори, ме е страх, че много бързо политическата формация на господин Радев ще влезе в общия фон на такива, които надали са най-убедителни лидери на нацията.”, добави той.

Цялото интервю с Ивайло Калфин пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.