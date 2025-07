„Надявам се институциите да се справят, тези притеснения са ги имали гражданите на всички 20 страни, които вече са в еврозоната. Те обикновено траят още известно време след влизането в еврозоната, още няколко месеца. Въпросът е действително държавата да се справи с това увеличаване на цените, което така или иначе върви, инфлацията си има своите причини съвсем отделни, но да няма спекула и някой да не злоупотребява с това нещо. И това е важно да се случва, точно в тези първи няколко месеца след приемането на еврото, когато хората все още са притеснени от това нещо, след това всичко ще бъде нормално, както и досега.“ Това коментира по повод мерките на институциите срещу евентуална спекула с цените Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, два пъти вицепремиер, бивш министър на труда и социалната политика и на външните работи.

„Много неща в България могат да разклатят управлението. Факт е, че опозиционните партии търсят каквато и да е причина, за да вдъхват страхове на хората. И по време на ковид помним, и за ваксините, сега еврото е на дневен ред. Другия месец ще се появи някоя друга тема, факт е, че не чух смислени аргументи, които да са икономически и сериозни, свързани с това ние да не приемаме сега еврото. Общо взето аргументите основно са свързани с патриотизъм, което надали е най-доброто, когато говорим за валута и за пари. Така че – явно, че аргументите им бяха слаби, но те се възползват много от страховете на хората и целта очевидно е максимално да разклатят държавата. Даже не ми е ясно с каква цел. Това с честото ходене на избори го правихме повече от 2 години и действително всички имаме нужда от малко стабилност сега.“, посочи още Ивайло Калфин.

