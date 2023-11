“Бюджетът на НОИ е субсидиран от държавния бюджет, включително със своите политики. От тази гледна точка не е застрашен” Това каза в ефира на bTV Radio бившият министър на външните работи, както и бивш вицепремиер и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. “Пенсиите през следващата година се увеличават заради действието и наличието на т.нар. швейцарско правило. Те се увеличават, защото инфлацията беше доста висока и продължава да е по-висока, отколкото трябва и това предизвиква увеличение на пенсиите, което не покрива съвсем повишената инфлация. Това са очаквани процеси, не е нещо, което неочаквано се случва. Не бих казал, че има риск за системата на НОИ”, допълни той.

Цялото интервю с Ивайло Калфин пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.