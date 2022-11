“От доста години ЕК казва, че България е готова за Шенген. Преди случая с България и Румъния, влизането в шенгенското пространство беше изцяло технически процес и не беше политически” Това каза в ефира на bTV Radio бившият вицепремиер и външен министър Ивайло Калфин. “За съжаление се политизира и за съжаление някои от страните - членки си решават вътрешни проблеми като държат България и Румъния извън Шенген”, допълни той.

Цялото интервю с Ивайло Калфин пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.