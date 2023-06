Напрежението в кабинета изглежда като политическа нестабилност. Това коментира в интервю за bTV Radio Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, бивш вицепремиер, и бивш социален и външен министър.

„Това, че има кабинет не значи, че има политическа стабилност. Общо взето ако продължава в това състояние и в бъдеще, не се знае дали следващата седмица ще има правителство, съответно кабинетът нито има желание, нито възможност да поема дългосрочни приоритети, да не говорим да прави реформи някакви или нещо подобно. С тази ротация вижте какъв е парадоксът – бюджетът ще бъде внесен и приет от ПП тази година и ще бъде изпълняван от ГЕРБ следващата година, това някак си на мен ми звучи много странно.“

Калфин посочи, че е добре, че двете формации са съставили кабинет, което е било очаквано от всички граждани.

„Проблемът е в това, че когато се създава една коалиция, се носи политическа отговорност и тази политическа отговорност обикновено партиите в коалицията я показват в коалиционно споразумение, с което е ясно те какви компромиси правят, на каква програма се съгласяват и какво общо взето може да се очаква от това управление. Това нещо го няма. Лидерът на ГЕРБ уместно настояваше за коалиционно споразумение, разбирам, че днес това вече не е толкова важно за тях. Въпросът е, че това не е в интерес и на Продължаваме промяната. Във всеки един момент това правителство може да бъде свалено от ГЕРБ, като ГЕРБ кажат – ние всъщност носим отговорност за него, но по никакъв начин нямаме ангажименти, нямаме участие. Така че това означава нестабилност.“, каза още Ивайло Калфин.

Калфин определи като очаквано решението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да одобри кандидатурата за еврокомисар на Илиана Иванова, предложена от ГЕРБ-СДС: „Мисля, че това беше очаквано решение, защото Европейската комисия все пак е политически орган и ГЕРБ е член на ЕНП, г-жа Габриел беше комисар от семейството на ЕНП, по принцип комисарите заедно с премиерите се събират, координират позиции, обсъждат политики, така че партийното присъствие в комисията има значение. Председателката на комисията фон ден Лайен също е от ЕНП, така че би било много странно комисията изведнъж да предпочете човек, който на практика не е от нито едно европейско политическо семейство.“

Логично е, че Илиана Иванова ще поеме ресора на Мария Габриел, каза Ивайло Калфин: „До голяма степен се определя от политическия цикъл на Европейската комисия. През следващата година през юни месец ще има избори за Европейски парламент, следващата ЕК ще бъде избрана през есента на 2024г. така че тази комисия има да работи с парламента още по-малко от година, изцяло за довършване на мандата и лятото на следващата година. Така че тя е на този етап, в който вече се довършват започнати инициативи и законодателство и т.н. В момента няма време за нови политики. И затова г-жа Иванова ще довърши това, което е вършил предишният комисар г-жа Габриел. Иначе другото беше да бъдат преразпределяни ресорите, досегашни еврокомисари да навлизат в нова тема и т.н. , при положение, че те също си имат собствени приоритети. Така че най-нормалното и безболезненото и за ЕК беше – българският комисар се сменя, поема същият ресор, логично беше да дойде от ЕНП, от където е и г-жа Габриел. Така че това беше до голяма степен предопределен избор.“

Цялото интервю с Ивайло Калфин можете да чуете на звуковия файл.