„Според мен този скандал стана видим заради фигурата на г-н Ненчев, понеже той е познат все пак, бил е министър, заемал е висока позиция, и очевидно, че има някакъв стар конфликт с президента Радев. Иначе тук има няколко неща в този сюжет. Първото е, че действително от 2 години България няма дипломатическо представителство, работещо в Киев и в Украйна като цяло, което е абсолютно неприемливо, нито на равнище временно управляващ, нито на равнище посланик. Да не говорим, че изпращането на временно управляващ, тук е прав президентът, показва, че ние ще държим мисията си на по-ниско равнище. Общо взето когато има конфликт между две държави, тогава се сваля рангът на посолството и се изпраща временно управляващ. Не знам да имаме конфликт с Украйна. Но това е стара тема, от преди две години още, която действително много отдавна трябваше да бъде решена, коя ще е личността, която ще замине. Има си път за това нещо, би трябвало да има дипломат, особено вторият човек и временно управляващ се избира между дипломатите. Временно управляващ не е редно да бъде външнополитическо лице, но не би било прецедент. За съжаление в МВнР през последните години, включително и последните месеци, има назначения на външни хора, които нямат нищо общо с дипломатическата служба. Очевидно под някакъв политически натиск. Тук се преплитат много теми, ако не беше фигурата на г-н Ненчев, сигурно никой нямаше да разбере.“ Това каза в ефира на bTV Radio бившият външен министър Ивайло Калфин, по повод скандала около назначаването на Николай Ненчев за временно управляващ посолството на България в Украйна.

