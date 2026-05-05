„Начинът да се увеличават едновременно доходите и бюджетът да бъде в балансирано и добро състояние означава икономиката да работи, приходната част да се изпълнява и разходната част да бъде максимално оптимизирана със съответните приоритети. Ако доходите са един от тези приоритети и нарастването на икономиката и подобряването на условията за бизнес, трябва да го видим в бюджета. Това не е невъзможно уравнение, може да се реши и то се вижда по начина, по който се структурира бюджетът. Безспорно е много важен, бюджетът до края на годината, сигурно ще е приоритетна задача, само че аз по-скоро бих гледал на по-дългосрочната перспектива. Това е правителство, което има всички шансове да управлява един мандат най-малко, така че мен ме интересуват не само спешните мерки, които ще се вземат, за да изкараме до края на годината, а какви политики ще заложи по-дългосрочно това правителство. В крайна сметка имахме нужда от повече стабилност. Така че, действително с любопитство ще гледам не само как се гасят пожарите за тази година, а как правителството си представя ролята на държавата в следващите няколко години.“ Това коментира пред bTV Radio Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, два пъти вицепремиер и бивш министър на труда и социалната политика и на външните работи, по повод заявките на политическите сили за бюджета.

„Реформите, свързани с бюджета и овладяване на процесите в него са многостранни, те не могат да се изразят в няколко точки. Действително автоматизъм в доходите не би трябвало да има, но от друга страна аз не бих пипнал Швейцарското правило за пенсиите, което е автоматичен механизъм, който се е доказал, че е добър и който даже не компенсира пенсиите с увеличението на инфлацията. Ако говорим за минималната заплата и това, че там е въведен автоматичен механизъм тя да зависи от средната заплата и да бъде половината, то там съгласие би трябвало да се потърси и със социалните партньори. Аз в никакъв случай не си представям правителството да отмени тази норма, без да има някакво съгласие на социалните партньори с каква формула да бъде заменено, това е и духът на европейската директива, която беше повод да въведем по този начин МРЗ. Що се отнася до съкращаване на персонал, сигурно, аз и досега съм виждал – всяко ново правителство идва със заявката на финансовия министър за 10% съкращение на персонал, това с променлив успех се случва. На места персоналът може да се оптимизира, част от държавните услуги могат да се цифровизират, все още изоставаме значително от останалите европейски държави, но това също не може да бъде автоматичен процес. Казваме, че въвеждаме цифрови услуги и освобождаваме персонал заради това, има области, в които човешката намеса и присъствието на хора е изключително важно. И хората в Продължаваме промяната и Гълъб Донев, който днес говори за бюджета, много добре познават системата за социално осигуряване и бюрата по труда, в които още много може да се направи по отношение на цифровизация, но това не може да е за сметка на държавните служители, които работят там.“, каза още Ивайло Калфин.

Целия разговор с Ивайло Калфин пред водещата Надежда Василева за бюджета, цените и очакванията от бъдещия кабинет, можете да чуете на следващия звуков файл.