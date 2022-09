„Войната в Украйна мина точка, от която трудно може да има връщане назад. Това и предопределя всички прогнози за дълга война.“ Това каза в ефира на bTV Radio Ивайло Калфин, бивш външен министър, бивш вицепремиер и социален министър, а сега изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

„Ако руският президент мисли, че може да използва ядрено оръжие и Русия да остане на завет и ненаказана от това нещо, то много се лъже. Той губи войната, губи това, с което беше тръгнал да спечели в Украйна, и не се знае какви още методи може да използва. Все още има възможност за някаква дипломация. Не ми е ясно къде точно може да се търси точката на примирие, но поне да не се използва ядрено оръжие е нещо, което дипломацията да предотврати“, допълни той.

Калфин коментира и предстоящите тежки месеци в икономически план. По думите му България може да вземе различни национални практики от други страни и да адаптираме политика, която е адекватна за страната ни.

„Тук вече влизаме в нашата политическа ситуация, защото за това е необходим парламент, правителство, което дългосрочно да се занимава с държавата. Всички тези мерки, които се взимат в Европа, в България няма как да се вземат. Не трябва да имаме свръх очаквания от служебното правителство“, каза още той.

Чуйте интервюто на Тереза Захариева с Ивайло Калфин.