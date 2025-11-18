„Единственият възможен бюджет е абсурдно да се каже, защото сигурно има много варианти, зависи кое се смята за най-важно. Ако за най-важно се смята, което казват управляващите, че е бюджетният дефицит, и аз съм съгласен, че той трябва да влезе в управляеми рамки, иначе ще платим много скъпа цена, то в тази обща рамка биха могли да се преразпределят по много различни начини средствата, така че не е коректно да се каже, че няма други възможности, а е само това възможният бюджет. Дали аз го харесвам, аз не мога да го харесвам, след като тези, които го внасят, не си го харесват. Бюджетът е такъв, каквато е политиката на управляващите. И той именно е инструментът да се постигне това, към което те водят държавата, така че за мен е доста голяма изненада, не съм го виждал другаде, пък и в България предишни години, правителството да внесе бюджет, и след това да започне да разправя, че той не е хубав и е много лош. Тогава внесете по-хубав!“ Това каза в интервю за bTV Radio Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, бивш вицепремиер и бивш социален министър.

„Това, че е първият бюджет в евро, не е голяма промяна от досегашната политика, влизането ни в еврозоната предполага, че ние вече до този момент имаме достатъчно стабилна фискална политика, така че да станем избираеми за зоната. В противен случай нямаше да има дума за влизането ни в еврозоната. Така че – в този смисъл дисциплиниран бюджет, ограничаващ дефицита, ограничаващ дълговете, е нещо, което ние сме свикнали от 1998г.,откакто има валутен борд насам. Тук няма никакво значение, че влизаме в еврозоната, действително трябва да бъде консервативен бюджет. Оттук нататък правителството трябва да обясни какво точно ще прави с този бюджет, кой сектор ще насърчава, къде ще отпусне средства, ще има ли инвестиции, какъв се очаква да е резултатът от тях, или ще повишават заплатите в някой сектор, това нещо не го чуваме.“, посочи Калфин.

По отношение на позициите, които заема страната ни по доходи и условия на живот в сравнение с другите европейски държави, Калфин обясни:

„Непрекъснато сме свикнали да гледаме България на опашката на европейските страни. Вярно е, че догонваме по много показатели, вярно е, че можем много по-бързо да догонваме, но има други показатели, по които стоим добре. Сигурно невероятно ще се стори на много български граждани, но по отношение на разполагаем доход в домакинството, това е доходът в едно домакинство след заплати, социални трансфери и след като се платят всички данъци върху тях, става въпрос за чистия доход, България е пред 4 държави членки на ЕС. Има 4 държави, които са с по-нисък среден разполагаем доход на домакинствата. По отношение на по-лесен достъп до здравеопазване, Бърза помощ, да се види лекар – при тези услуги също България стои доста добре, но като цяло по равнище на работни заплати, по равнище на пенсиите сме назад в класацията, по хора, които са в риск от бедност също сме на последно място. Зависи кой показател ще вземете, но като цяло България има много да наваксва още. Ние наваксахме доста откакто сме член на ЕС, но може да се случва доста по-бързо това нещо и точно тук са резервите на управляващите.“

Целия разговор с Ивайло Калфин можете да чуете на следващия звуков файл.