Решението на Народното събрание да разреши разполагането на американски военни самолети в авиобаза Безмер е знак за подкрепа към стратегически партньор, но поставя и важни въпроси за ролята на България в сложната международна обстановка. Това коментира бившият вицепремиер и министър на външните работи Ивайло Калфин в интервю за bTV Radio.

По думите му решението е жест към Съединените щати като съюзник в сферата на сигурността, но не бива автоматично да се разглежда като ангажимент в рамките на НАТО.

„Това е жест в подкрепа на наши партньори в осигуряването на сигурността ни. Това е двустранно решение и няма пряка връзка с участието на България в НАТО“, подчерта Калфин.

Според него истинският риск би възникнал, ако базата бъде използвана за военни операции, свързани с конфликти, в които България няма участие.

„Неприятно би било, ако тази база се използва за война, към която България няма абсолютно никакво отношение. Такъв е конфликтът между Съединените щати, Израел и Иран“, предупреди бившият външен министър.

Калфин обясни, че страната ни няма да контролира действията на американските самолети, но съществуват договорености, според които полетите и мисиите се съгласуват и предварително се уведомява за тях.

Въпреки това той призна, че въпросът поставя сериозно дипломатическо предизвикателство.

„България официално заявява, че няма отношение към този конфликт. В същото време предоставянето на база за помощни американски самолети създава косвена връзка. Именно затова българската външна политика трябва ясно да обясни тази позиция както пред международните партньори, така и пред държави като Иран“, коментира Калфин.

Той припомни, че европейските държави са реагирали по различен начин на подобни искания от страна на Вашингтон. Част от тях са разрешили използването на американски бази още в началото на конфликта, докато други са отказали, което е довело до напрежение в отношенията им със САЩ.

Според Ивайло Калфин именно в подобни ситуации се вижда дали една държава провежда последователна и самостоятелна външна политика.

„Когато България вземе решение – независимо в каква посока – тя трябва да може убедително да го аргументира и да защити мотивите си пред своите партньори и пред международната общност“, заключи той.