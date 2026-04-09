„Въпросът е ключов, отговорът на въпроса се крие на първо място с кои не бихме направили никакъв компромис. И това е олигархичният модел Пеевски-Борисов. Тоест с ДПС и ГЕРБ няма как да има каквито и да било преговори. Но нека все пак изчакаме реалните резултати, да направим необходимия анализ, след което ще вземем решение по какъв начин ще продължим напред. Продължаваме промяната и Демократична България имат много грехове към българския народ, те бяха част от сглобката, част от подмяната, ето защо имаме редкия шанс в момента на върха на държавата, начело на държавата да застане автентичен лидер, не назначен лидер, който да поведе България в правилна посока и това е президентът Румен Радев.“ Така кандидатът за депутат от Прогресивна България доц. Иван Ангелов отговори на въпрос с кои формации биха участвали в управление след изборите. Доц. Ангелов е част от листата на формацията в 25-ти МИР в София.

За икономическата ситуация във връзка с войната в Близкия изток и скока на цените на горивата, той коментира:

„Икономическата ситуация в страната към момента е притеснителна, даже бих я определил като изключително тревожна. Причини са това могат да се търсят не само в кризата в Близкия изток и военните действия там, които неминуемо дават своето отражение, но и политическата нестабилност в страната също доведе до тази ситуация. Искам тук да подчертая, че ненавременното приемане на еврото също даде своето отражение за това цените на основни стоки и услуги да галопират в посока нагоре. Всички ние го усещаме, всички потребители усещат това по своя джоб. Това допълнително влоши тази ситуация. Ако погледнем през последните данни за дефицита, които излязоха от предварителните данни от Министерството на финансите, ние имаме рекорден дефицит за последните 20 години.“

"Не бива да забравяме, че в момента нямаме приет бюджет, подводните камъни, които бяха заложени в предишното предложение за бюджет, не се реализираха и все пак в момента обяснението за бюджетния дефицит с нарастването на пенсиите, с ако не се лъжа – 8,6%, има допълнителни 5% за възнаграждение на държавна администрация, има около 900 милиона евро изпълнение на капиталова програма и т.н., показва едно нещо – ние можем да сме много готини, но какво ще се случи след това? Ще прехвърлим топката на някой друг, който трябва да реализира онова, което ние сме заложили като бомби. Това е големият проблем, който налага след изборите да запретнем ръкави и да направим анализ на конкретната ситуация, за да добием реална представа за размера на всичко, което преждеуправляващите са заложили в техните програми и в техните действия, за да можем да дадем адекватен отговор какво правим, къде отиваме и какво искаме да постигнем. Виждате реакцията и отговора на покачващите се цени на петролните продукти, особено на дизела, в следствие на военните действия и затварянето на Ормузкия проток. Какво предложи служебният кабинет – компенсация на нуждаещите се от 20 евро. Какво ще направят, това е подигравка с хората? Какво ще направят с тези 20 евро? Трябва да бъдат овладени спекулативните действия от страна на много от търговците, защото ненавременната смяна на националната ни валута даде възможност и храна на недоброжелатели да спекулират с бих казал – мизерията на българския народ. Знаете ли каква част от българския народ изпитва невъзможност да си купи лекарства и стоки от първа необходимост? Знаете ли, че ако се разходите в магазините, ще видите как едни и същи стоки се продават на различни цени, често пъти с разлика 30,50 и дори 70% на същите стоки. Това е недопустимо.", каза още доц. Ангелов.

Целия разговор за приоритетите, икономическата ситуация в страната, търсенето на мнозинство за смяна на ВСС и очакванията за честността на вота, можете да чуете на следващия звуков файл.