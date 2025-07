“Предлагаме солидни глоби на управителите на лечебни заведения, които не изпълняват колективният трудов договор в размер на 15 000 до 30 000 лева глоба. Това е предложение на БСП, което ще бъде вкарано на второ четене.” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от БСП Иван Ибришимов. “Не мога да знам дали ще получи подкрепа в комисия и в зала - дори предлагаме да не бъдат сключвани договори с НЗОК на лечебни заведения, които който не изпълняват колективния трудов договор. С всичките му недостатъци на това предложение стремежът ни е да накараме повече лечебни заведения да спазват тези минимални прагове на заплащане. Защото знаете, че за разлика от другите системи МВР, образование и така нататък, които са държавни структури, тук става въпрос за търговски дружества, на които ние няма как пряко да се намесим и да фиксираме заплатите.”, допълни той.

Цялото интервю с Иван Ибришимов пред Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.