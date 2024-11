Децата се научават да бъдат насилници в семейството си. Близо една трета от семействата се справят агресивно помежду си. Това каза в интервю за bTV Radio психологът Иван Игов по повод нападенията в моловете.

„Агресията между деца винаги е била голям проблем. Не случайно има специален термин, който се нарича „булинг“ и обикновено е агресия, която децата проявяват в училище. През последните години доста се говореше за училищното насилие. Много училища взеха мерки с камери, с охранителни дейности, с дежурства на учителите и някак си притиснаха насилниците, които са в училище и в класовете и те изнесоха насилието от училището навън. Това и преди сме го забелязвали, когато сме правили подобни изследвания. Това е нормално да се случи, когато вместо да решаваме проблема с неговите корени, ние всъщност започваме да решаваме следствието. Тоест последствието от насилието, което за съжаление се прави в училище. Истинските програми срещу насилието и булинга са да покажат на насилника, че начинът, по който действа може в бъдеще, както и сега да го направи губещ, а не печелещ. Когато едно дете обира парите на съучениците си, той става по-богат, когато се подиграва на някого пред другите, става по-интересен може би, в позицията на лидер. Всички тези „плюсове“, които печели един насилник в училище го карат да повтаря все повече тези поведения и същите тези действия. На практика насилниците в едно училище например са двама-трима максимум в клас. Жертвите също са няколко такива. Но когато никой не те е научил как да постъпваш наистина като хората, много от децата научават да бъдат насилници, да бъдат агресивни, в семействата си. Защото близо една трета от семействата в България се справят агресивно помежду си. Тоест родителите пред децата се карат, самите те малтретират децата си и по-късно децата започват да използват същите методи в училище. Когато не могат да го правят в училище, го изнасят навън – на улицата, в мола, в мрежата, онлайн. Така че – когато не решаваме симптомите на един проблем, той се мултиплицира и се изнася навън.“, посочи още Иван Игов.

„Моловете все повече се превръщат в място за срещи на децата. Моят кабинет е близо до такъв мол и всяка сутрин и на обяд виждам тълпи деца, които отиват в мола. Какво правят там, не е много ясно, защото те нямат достатъчно пари да пазаруват. Значи това е място за срещи, където могат да се срещнат с всякакви хора, включително и хора, които проявяват насилие. Молът е като един малък град, там много хора се чувстват анонимни, така че не съм учуден, че агресията там ескалира. По-скоро съм учуден, че не се вземат мерки това да не става. Бих посъветвал всички, цялото ни общество, да започне да става все повече и повече нетърпимо към подобни неща. Не е възможно в един мол, където има хиляди хора, и се вижда как група качулати младежи, с качулки, облечени в черно, бутат или дърпат чанти от ръцете на момичета, нещо което се случи миналата седмица например, и никой да не се намеси. Ако тези така наречени „герои“ срещнат съпротивата на цялото общество, а не всеки да чака някой да се намеси – охрана, полиция или някой друг, ние ще имаме много по-добри резултати. Аз съм възмутен, че няма правила и ред, когато попаднеш в такъв мол. Никъде не става ясно, че има охрана с камери, а би трябвало да има. Собствениците на моловете трябва да бъдат принудени със законодателни мерки да извършват повече работа. Има страни, в които деца под 16 години не могат да ходят сами по молове, трябва да бъдат с придружител. Първо трябва да създадем мерки и регулация и след това трябва да работим всички срещу насилието. Тези насилници днес в моловете утре ще са насилници в семейството.“, каза още Иван Игов.

Цялото интервю с психолога Иван Игов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.