„Съжалявам да го кажа, но самите политици на този митинг бяха тези, които поведоха тълпата, а това не бива да става или трябва да има някакъв начин това да бъде предотвратявано.“ Това каза пред bTV Radio психологът Иван Игов за протеста на 1 декември и ескалацията на напрежението в късните часове на вечерта.

За извършителите на вандалските Игов посочи: „Ако продължа мисълта си с това, че тези хора бяха специално повикани на този митинг, така беше 2013-та година, ако се върнем назад, тези хора, които обикновено се свързват с агитките, футболните фенове и други такива маргинални групи започват да вършат такива маргинални актове, общо взето предварително подготвени да го правят. Ако сте се опитвали да запалите кофа с боклук с клечка кибрит или със запалка, ще видите, че това не става просто така. Пожарите, които видях, бяха предизвикани от запалителни средства, а тези запалителни средства не се търкалят по улицата, някой специално ги е донесъл. Някой специално им е казал какво трябва да направят някои хлапета. Има тук и пари, но повече има и нахъсването да си срещу възрастните и то по силов начин, да се самоутвърдиш с насилие пред другите. За съжаление в нашето общество насилието последните години стана прекалено, нямаме единна обединителна фигура, която да може да направи така, че нацията ни, включително и децата ни да видят, че освен да се противопоставяме, по разумен начин можем и да се обединяваме, когато това е нужно. За съжаление не го виждаме в политиците, не го виждаме в президента, който би трябвало да бъде обединителната фигура. Така че защо се чудим, че хлапетата, макар по своя брутален начин онова, което нашите политици правят в парламента.“

На въпрос дали политиците ще използват гражданската енергия за свои цели, за сметка на надеждите на мирно протестиращите, Игов коментира: „За съжаление, когато излезеш на улицата, не знаеш какво искаш и го искаш веднага, винаги се намират такива, които използват тази енергия на хората, за да прокарат това, което те искат, понякога подмолно, понякога между другото, но така или иначе се случва. Аз бях на 30 когато започнаха промените в България, и бях на всички митинги, участвах в стачния комитет на учителите, после в стачката на Луканов, и какво ли не, и пред очите ми се случи точно това – как едни хора от бившата номенклатура, хора, които имаха пари, куфарчетата с пари, и които постепенно взеха икономическата, след това и политическата власт, и сега видяхме на тези протести същото. Видяхте, че на първия протест се появиха едни до болка познати физиономии на олигарси, на хора с пари, след това изчезнаха, после не се появиха на втория митинг. Но така или иначе те са хората, които се опитват да прокарат своя интерес през хората, които са на площада и аз много се страхувам, че могат да бъдат разочаровани. Видяхме на протеста и поколението Алфа. Тези 15-16 годишни момчета, които са революционно настроени, искат не просто промяната да се случи, а да се случи веднага, и те да я направят, и ако може силово, направиха и погромите, които се случиха. Те бяха също част от цялата тази схема, не искам да кажа сценарий, но за съжаление така ни се струва, която в момента се проиграва отново в България.“

Целия разговор за психологията на протеста, можете да чуете на следващия звуков файл.