“Ефектът на “родителят-гост” се наблюдава при децата, чиито родители живеят в чужбина. Тоест родителят, който съществува някъде и идва на гости или детето отива и той се старае да направи всичко възможно в този малък период, за да може да компенсира това, което е загубил” Това обясни в ефира на bTV Radio психологът Иван Игов. “Тези компенсации обикновено са големи подаръци и допълните неща, понякога излишни и в легенди колко хубаво и колко добре живее неговият родител в чужбина и че когато завърши училище ще дойде при него. Всичко това в един момент се оказва по- скоро легенда. Всичко това прави една част от децата безпомощни, защото те решават, че няма защо да влагат много за училище, да имат добра професия, защото очакват да отидат при техните родители”, допълни той.

Омбудсманът Диана Ковачева по време на откриването на публичната дискусия: „Детето между трудовата миграция, институционалните норми и разширеното семейство“ алармира за проблема с децата, които живеят на разстояние от своите родители. “Всяко четвърто дете в България е оставено от своите родители, или някъде около 20% - 25% от децата у нас на практика са без един или без двамата си родители, които работят в чужбина. В ромската общност процентът стига до 40%. Това са деца, които са оставени на грижите на своите баби и дядовци, на своето разширено семейство. И когато казвам, че всяко четвърто дете е вайбър дете – дете, което контактува със своите родители единствено по вайбър, на практика аз цитирам една стара статистика, защото истина е, че към днешния ден ние не знаем колко деца всъщност са жертва на този проблем.“, каза още тя.

Цялото интервю с психолога Иван Игов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.