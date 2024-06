“БСП има изключително лош резултат на изборите, който граничи с катастрофа за нас” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от БСП Иван Иванов. “Това отпуши редица процеси в партията. Надявам се в положителна посока, защото ни предстои сериозен анализ за конкретните причини. Никой не се съмнява, че това нещо, което избирателите ни поднесоха е доста неприятно”, допълни той.

Цялото интервю с Иван Иванов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.