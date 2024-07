“Трябва да се състави експертно правителство, което с определени задачи, с определен срок да поведе страната в определена посока или ако е необходимо да се ходи на избори” Това каза в ефира на bTV Radio Иван Иванов - депутат от “БСП за България” “В тази ситуация политиците трябва да проумеят, ние като политическа партия сме наясно, че тази ситуация не трябва да продължава, защото тя е изцяло в заслуга на ГЕРБ и ПП-ДБ, които разбиха сглобката и да се фокусират само върху тяхното съществуване и техните взаимоотношения е голяма грешка. Едни нови предсрочни избори не биха променили нищо”, допълни той.

Цялото интервю с Иван Иванов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.