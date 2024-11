“Според анализаторите купеният вот представлява над 10% от гласувалите” Това каза в ефира на bTV Radio Иван Иванов от БСП. “За съжаление МВР не дава конкретна информация точно какво се случи и може би едно преброяване на проблемните секции би показало реалната картина. Нашето становище е, че МВР не се справи в тези избори с преодоляването на контролирания и купения вот. Имаше някаква дейност, която афишираха пред обществото, че е в посока неутрализирането на тези грозни явления, но всички видяхме, че в изборния ден купувачите на гласове си работеха”, допълни той.

Цялото интервю с Иван Иванов може да чуете в прикачения звуков файл.