БСП ще отиде на разговор утре с номинирания за премиер проф. Николай Габровски, но принципната позиция на левицата е да не влиза в коалиционни отношения с ГЕРБ. Това потвърди в интервю за bTV Radio депутатът Иван Иванов от БСП.

„Имаме няколко решения на нашите органи – на конгрес, на Национален съвет, че подобен мандат няма как да бъде подкрепен, но имайки такава покана ние ще се съберем да изслушаме неговите приоритети и виждания. Но в крайна сметка подкрепа от наша страна няма как да бъде изразена, ние имаме доста различия във вижданията по редица политики и БСП винаги е била основната опозиция на ГЕРБ в последните години. Така че – разговорите ще бъдат да се чуят вижданията на проф. Габровски при съставянето на кабинет и какви политики смята да изпълни, но позицията ни е категорична“, отбеляза Иван Иванов.

По отношение на „Продължаваме промяната“ и техните послания, че ако получат втория мандат, ще говорят с кабинет С „Демократична България“, но при положение, че бъдат изпълнени техни условия, сред които и премахване на хартиеното гласуване, Иван Иванов коментира: „С ултиматуми политика не се прави. Ако са действително сериозни и искрени в своите намерения да съставим кабинет, а не хвърлянето на страната в нова поредица от избори, биха подходили далеч по-конструктивно. Аз в момента не виждам конструктивно поведение от тяхна страна след подобни заявки. Асе води конструктивен разговор по политики, какъвто сме правили през изминалата една година, за да влезем в коалиция с тях, разбира се, че могат да се намерят допирни точки, но компромиси на всяка цена никога не се правят, разбира се. Мандатоносителят ще бъдат те при втория мандат, при връчването и инициативата ще бъде от тяхна страна, и желанието дали ще се състави кабинет и възможността е изцяло в техните правомощия. Това дали те действително го искат или не, ще проличи в следващите дни.“

Цялото интервю на Иван Иванов пред водещата Надежда Василева за преговорите за кабинет и за темата Шенген, можете да чуете на звуковия файл.