Решението на парламента за отмяна на забраната за вноса на украинско зърно ще нанесе щети на земеделските производители у нас, коментира пред bTv Radio депутатът от БСП за България Иван Иванов.

„Категорично по начина, по който беше взето, без необходимите анализи и съответно мерки за компенсации на нашите земеделски производители, подобно решение влияе не само върху зърнопроизводителите, но и върху тези, които произвеждат животински продукти, съответно мляко, месо и т.н., пчелни продукти, защото вносът от Украйна засяга и тях. Този проблем има редица негативни аспекти както върху българската икономика, така и върху нашите международни отношения, но в крайна сметка ние се солидаризираме с нашите земеделски производители и те имат пълно основание да протестират срещу взетото решение. С днешните си действия и изказвания в зала категорично ги подкрепяме в техните искания. Няколко проблема се откроиха, включително – България е под риск да изпадне в изолация спрямо своите партньори, защото ние сме в пакет с още 4 страни-членки, които искат да продължи забраната. Такова е и мнението на Комисията, и днес без никакви документи и без представени анализи беше взето това решение, неясно защо, с неясни аргументи, въпреки волята на министъра, който буквално за часове си промени вижданията по тази тема, което също е озадачаващо и означава една липса на комуникация между изпълнителната власт и законодателната власт, и съответните министри, просто всичко говори за хаос в тази ситуация“, посочи Иван Иванов.

