Движение "Бузлужда", което беше учредено преди дни в БСП, в никакъв случай няма да прерастне в партия. Това каза в ефира на bTV Radio председателят на БСП София Иван Таков, който оглави движението.

"Това е движение вътре в самата партия. При необходимост винаги е имало идейни движения и течения в самата партия. Те са породени и в случая от тревогата на стотици, да не казвам хиляди социалисти от състоянието на партията. Няма никаква предпоставка да прераства в отделен проект, защото то е породено от тревога за състоянието на партията и като продължение на разговора, който започнахме по време на местните избори с избирателите и гражданите на София, ние искахме това нещо да го пренесем на национално ниво", обясни Таков.

