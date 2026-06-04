„Истината е, че България е сред европейските лидери по продължителност на платения отпуск, но в същото време е важно да се каже, че нашата страна много сериозно изостава по линия на достъп на децата до качествена грижа в ясли и детски градини, когато те са на възраст под 3 години, както и нашата страна е лидер в детската бедност и това са наистина значителни предизвикателства както за детето, така и за семейството и за икономическата активност и пазара на труда. По последни данни на Националната мрежа за децата и от Европейския съюз ние имаме лоши показатели – едва 21, 2% от българските деца до 3г.възраст участват в детска ясла и детска градина. България е с най-висок дял на деца в риск от бедност и социална изолация – 35,1% от българските деца. Така че - може би е важно когато се разглеждат такива политически решения първо да се гледат през призмата първо на най-добрия интерес на детето, второ – най-доброто за семействата в България и трето за работодателите.“ Това каза пред bTV Radio бившият социален министър Иванка Шалапатова.

„Като специалист по ранно детско развитие искам да напомня, че архитектурата на детския мозък се оформя в тези първи години – трета-пета година, и много често забравяме да погледнем върху средата, която осигуряваме на децата в тези ранни години, а впоследствие започваме да си задаваме въпроса защо българските деца в училищна възраст отпадат, защо като младежи имат влошено ментално здраве и посягат към наркотици, цигари и т.н. Затова е важно политиката по отпуска по майчинство и въобще за децата да се разглежда през най-добрия интерес на детето. В първите години децата задължително трябва да бъдат отглеждани в сигурна семейна среда, особено първата година. Затова е много важно за детето от гледна точка на неговото емоционално развитие, езиково развитие, по-ниско ниво на стрес при децата има, когато те не са разделяни рано от родителите си, те демонстрират и по-добро социално функциониране, както това има и по-добър ефект за самите родители, тъй като никой не е научен да стане родител, докато не се появи детето и тази първа година е особено важна. Ако очакваме устойчиво развитие на държавата, трябва да гарантираме качествен старт в живота на всяко дете. Първата година по смисъла и на нашето законодателство е регламентирана и като доходозаместваща политика, майките получават 90% от дохода и е важно там да няма промяна.“, посочи още тя.

Според Иванка Шалапатова добрата новина е, че е премиерът, че няма да има преразглеждане на срока на майчинството.

Какви практики и политики могат да се приложат в България за децата и семействата, можете да чуете в интервюто на следващия звуков файл.