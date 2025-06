“Такова отношение към хора в уязвимо положение е недопустимо и нехуманно” Така бившият министър на труда и социалната политика Иванка Шалапатова коментира мъченията, на които са били подложени възрастните хора в “стаите под” наем, за които стана известно в последните дни. “ За жалост от няколко години се работи затова да има законодателен регламент, който да наказва много по-строго всички, които въобще допуснат идеята, че могат да заблуждават хората, че ще полагат качествена грижа за техните възрастни близки и това все още не е факт. В Наказателния кодекс все още не са регламентирани такива наказания и това води до такъв тип престъпна дейност, която трябва да бъде прекратена именно с по-строги мерки, наказания и с по-активна работа на прокуратура”, допълни тя.

