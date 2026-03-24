„Очакванията са ми изборите да бъдат като предните, ако ние не направим нещо. Това, което ние сме направили към този момент е да успеем да извикаме от ОССЕ 212 наблюдатели допълнителни, ще има наблюдатели от ООН, извикали сме над 100 международни журналисти, които ще ги разпределим горе-долу по 3-ма във всяка област, за да можем да следим къде ще има купувачи на гласове, организирали сме отряди за борба с купувачите на гласове и патрули, които да минават по местата, където най-често се купуват гласове, за да може да направим всичко възможно да бъде минимизиран процентът на купените и манипулирани гласове.“ Това каза в ефира на bTV Radio Ивелин Михайлов, лидер на „Величие“ и водач на листите в 25-ти МИР в София и в Плевен, на въпрос за очакванията за честността на вота.

„Ние се надяваме да имаме около 30 депутата, между 30 и 50, но с антикампанията, която се прави срещу нас, няма да стигнем капацитета си, през тази една година, за разлика от всички останали партии ние сме работили и хората ни познават“, коментира Ивелин Михайлов.

„С тази кампания, която се прави, че „Величие“ няма да влезе, тя е благоприятна за Румен Радев и за „Прогресивна България“, защото хората, които търсят промяна и които са убедени, че „Величие“ е партията, която наистина помага, една част от тях могат да се уплашат, че „Величие“ няма да влезе в Народното събрание и така ние да загубим едни 5% от това, което трябва да получим, така че кампанията се прави в полза на Румен Радев. Аз виждам, че и Прогресивна България по никакъв начин не реагира и не казва, че това нещо не е така, така че е с тяхно съгласие, нямам друго обяснение по въпроса. Така че най-вероятно ще успеят около 5% от нашите да вземат, но не защото хората ще отидат идеологически там, а защото ще се направи предизборна манипулация, не изборна, а предизборна. Но пак ви казвам – най-пострадалата партия ще е ГЕРБ, БСП ще бъде тотално изсмукана, ИТН сами се унищожиха, не е виновен президентът и Прогресивна България, ще вземе част от електората на ПП, а от Възраждане ще вземе малка част от електората, защото електоратът на Възраждане не харесва президента, за предните 9 години те го обвиняват, че нищо не е направил и не вярват, че той може да направи нещо друго. Един човек да е заемал най-високата позиция в държавата 9 години и да не е направил нищо, така че по-скоро ние ще вземем от Възраждане, а президентът ще вземе една нова вълна негласували, от ГЕРБ, ИТН, БСП, част от ПП и 5% от нас.“, посочи още той.

