„При нас ситуацията е много трагична, при тези минусови градуси, 2 големи земетресения в един ден, това стана причина за много жертви в този регион, спасителните акции продължават, но много е тежко в момента, а специално за нас, ние преди 23 години, 99-та година, също трагедия преживяхме и знаем какво е при тези условия как се чувстват близки на пострадалите от земетресението, съпричастни сме, организираме кампания, с каквото можем да помогнем на нашите съграждани в този регион. Хората са много травмирани, много са съпричастни“. Това разказа пред bTV Radio Лютви Йозгюр, председател на изселническата организация „Балгьоч“, от турския град Ялова. В града следят с тревога случващото се в засегнатите от земетресението райони, макар и да са далеч от епицентъра на бедствието. Ялова обаче е едно от местата, най-тежко пострадали от земетресението през 1999г. в Турция.

След като човек е преживял такова бедствие, това трудно се преодолява, разказа Лютви Йозгюр: „Много трудно, тази травма остава завинаги в живота на хората, даже сега аз гледам мои близки роднини, които дори не гледат телевизия, не искат да си припомнят онова време, защото има жертви от някои семейства, наши изселници с двойно гражданство, така че много тежко го преживяват, но в момента в нашия град има пълна мобилизация за събиране на помощи, даже една част ще пътуват за Адана за да могат да помогнат. Най-много топли дрехи и храна при тези зимни условия, кой с каквото може, някои с парични средства, кой каквото има от къщи, работим с държавните институции, неправителствени организации, всички сме се мобилизирали, работим за потърпевшите от този регион“.

Според Лютви Йозгюр, след предишното силно земетресение има промяна в строителството на новите сгради и то е по-качествено. „Промени се, критериите за новото строителство са съвсем други и всеки трябва да ди спазва, но за съжаление това са много големи трусове, самият асфалт на магистралата се разцепи на две, а тези големи сгради няма как да не се срутят при едно такова голямо земетресение, но все пак качественото строителство си е качествено строителство. Държавата тогава се мобилизира за кратко време и построи блокове на потърпевшите и пострадалите от земетресението, цели квартали построи държавата и им ги даде безвъзмездно“, коментира той.

Цялото интервю с Лютви Йозгюр можете да чуете на звуковия файл.