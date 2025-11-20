„Всяка година ежедневно се дискутира възрастта. Няма социална мрежа или игра, която да няма възраст определена, както филмите, които гледаме и знаем, че има кръгче, на което е посочена възраст, игрите, социалните мрежи, всички имат възраст. И в Дания чухме, че децата са много под определената възраст в тези мрежи и платформи. И в момента има, непрекъсната е дискусията дали да са 13,14, 16. Ние като експерти следим тази тема. Има възраст, много е важно всички възрастни да говорим с децата си, ние казваме, че е изключително важно да се спазва тази възраст. Ние им казваме ако някой реши да я наруши, поне да не слага над 13. Виждаме, че това не се спазва, забраненият плод понякога има как да се заобиколи. Естествено трябва разговор и подкрепа към детето, да може то да осъзнае, защото когато пострадат, това не е леко.“ Това каза пред bTV Radio Яна Алексиева от Асоциация „Родители“, която е и експерт от Центъра за безопасен интернет, по повод дискусията „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

По повод националния цифров портфейл, който трябва да е готов следващата година и удостоверяването на възрастта на децата, тя посочи: „Това е едно от предложенията, ще трябва да му дадем шанс сигурно да видим какво ще се получи с този портфейл и с този вид предложения. На нас като организация повече ни се иска освен за ограниченията, първо да говорим за уменията на децата и как се изграждат. Преди това трябва да си кажем как ние възрастните умеем, използваме и контролираме всичко, което правим в онлайн света, защото често обвиняваме децата, без да поглеждаме нас самите какво правим и колко сме грамотни най-вече. И другият основен проблем и тема е всички алтернативи, които се предлагат на децата, ако не желаем децата ни да стоят в социалните мрежи. Трябва да им създадем алтернативи.“

„Най-вероятно по-скоро говорим за различни мерки и избегнахме чак толкова думата забрана, санкции, всичко, което трябва да призная, че ни притесняваше преди началото на дискусията. Това, което и ние като център с вече към 20-годишен опит, вярваме, че има нужда от подобен разговор. Той не се поражда днес и в момента на това, че сме притеснени от всичко, което се случва с децата ни и е добре да вървим към посока, в която има осъзнатост, но това става поне за нас от практиката ни ежедневно с деца, през разговор с тях, осъзнатости изграждане на дигитални умения, как те да се предпазват и защо въобще е важно. Да има и баланс в употребата на устройства, но и как могат да се пазят и да бъдат по-скоро креативни, отколкото да бъдат едни потребители. Така че темата беше разнопосочна, но в същото време беше ценно да се чуят различни гледни точки, и надяваме се, че е начало на нещо, което ще се надгради и ще стане и практика, както в други държави виждаме, че се случва.“, каза още Яна Алексиева.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.