„Пазарът обича тишината. Това непрекъснато говорене за образуване на цените и как те ще се повишат, наистина е причината, поради която лятото се повишиха цените и е време да оставим системата поне един месец да работи, съответно регулаторните органи да си свършат работата, хората да се научат как да въвеждат еврото и евентуално тогава може да има някаква оценка на ситуацията. Но от това, което чуваме от контролните органи, България се справя доста по-успешно от Хърватия и доста по-успешно от много други държави преди нея в този преход. Така че апелът ми е да ни оставят да работим, защото всички по веригата на доставки в момента изнасят на гърба си този преход. И всяка касиерка, която се учи да бъде едновременно и чейндж бюро, и всеки счетоводител във всяко предприятие, което превалутира всичко, което миналата година му се е случило и въвежда наново нови цени, превалутира заплатите, всичко това поставя под огромно напрежение цялата верига на доставки и ние наистина апелираме да бъде прекратен този натиск, защото той няма да доведе до нищо добро.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Яна Стратиев, изпълнителен директор на Сдружение „Храни и напитки“, по повод приемането на еврото и предложеният законопроект за максималната надценка.

"Фактът, че на места, особено при услугите, се наблюдава някаква корекция на цените, трябва да отчетем, че бюджет няма, но минималната работна заплата беше повишена, с което разходите на всички работодатели по веригата постепенно ще нараснат, и това някак трябва да бъде поето. Ние като потребители искаме да не се покачват цените, но ако може да ни вдигат заплатите, но тези заплати са разход и трябва да се остойностят и влизат във стойността на всеки продукт", посочи още тя.

Целия разговор за притесненията на браншовите организации можете да чуете на следващия звуков файл.