„На първо място е редно и честно спрямо потребителите да се признае, че в този законопроект изобщо няма цел намаляване на инфлацията или намаляване на цените. Като цел на законопроекта е посочено директно преуреждане на отношенията по веригата на доставки, защото както е казано на едно място в оценката на въздействие, по данни на министерството, не се разпределя правилно принадената стойност по веригата на доставките и с този закон се вземат мерки, така че да има такова преразпределение. Никъде в този закон няма цел намаляване на цените, и е изключително некоректно да се твърди такова нещо. Нещо повече – понеже ние непрекъснато повтаряме за обратния ефект на този закон, който реално намалява конкуренцията и въвежда много ограничителни правила, повишава неимоверно административната тежест, в него има норми от рода на – всеки месец всеки производител в някакъв регистър с електронен подпис подава на какви цени е продавал и купувал всички продукти, които е използвал в хранителната промишленост, явно някой не си дава ясна сметка какъв е обемът на продукти, които се произвеждат в нашия сектор и дали това изобщо е възможно, но ние много пъти казваме, че при намаляване на конкуренцията, увеличаване на задълженията, няма вариант да не се вдигнат цените и включително някои продукти да намалеят, защото освен тези надценки има и друга опасна част на законопроекта, която цели да подкрепи българските земеделци с това, че определени продукти, цял списък, се определя, че в хранителните вериги поне 50 процента трябва да са български.“ Това каза в ефира на bTV Radio Яна Стратиева, изпълнителен директор на Сдружение „Храни и напитки“, по повод писмото на 14 браншови организации, в което изразяват опасения от Законопроекта за агрохранителната верига, чието обществено обсъждане приключва на 14 юли.

В оценката на въздействие отсъства анализ дали може да бъде осигурена 50% българска продукция във всички сектори, посочи Яна Стратиева.

Цялото интервю с аргументите на браншовите организации можете да чуете на следващия звуков файл.