„Оценките за начина, по който бяха проведени последните избори, са по-скоро положителни сред голяма част от обществото.“ Това каза в ефира на bTV Radio Яница Петкова от социологическа агенция „Мяра“.

„63,5% от анкетираните твърдят, че тези избори са били по-честни от предходните. 17,2% смятат, че няма разлика, а 8,2% са на мнение, че вотът е бил проведен по по-нечестен начин“, обясни тя.

По думите ѝ, в сравнение с предишни изследвания и сходни въпроси, оценките този път са по-положителни.

„Разбира се, тези данни се влияят и от обичайния фактор на победата. Гласувалите за партията победител оценяват изборите значително по-благосклонно, докато симпатизантите на формациите, които са загубили подкрепа, са по-критични“, уточни Петкова.

Тя подчерта, че усещането за по-честни избори е свързано и с видимостта на работата на полицията.

„Мнозинство от над две трети от хората смятат, че полицията се е справила добре с предотвратяването на купуването и продаването на гласове. 15,3% са на мнение, че работата ѝ е била на същото ниво, а около 7% смятат, че се е справила по-зле“, каза още тя.

Според Петкова положителни са и оценките към служебното правителство.

„68,4% оценяват добре работата на кабинета на премиера Гюров, а 17,6% са на обратното мнение. Резултатите от изборите, високата активност и усещането за по-добра организация на изборния процес водят до по-положителни оценки за изборния ден и начина, по който беше проведен“, допълни Яница Петкова.