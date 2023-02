“На тези избори ще има промени по софтуера, ще се смени хартията. За да направите промяна в кода, при положение, че ЦИК не притежава вътрешни експерти, не е наела външни експерти, то тя трябва да го възложи на фирма или организация, която може да промени машините” Това обясни в ефира на bTV Radio Ясен Танев - председател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер.

“Трябва да се променят функционалностите на машините, така че да издават бюлетина, а не разписка. Това означава, че трябва да се смени най- малкото текста и дължината. В момента, освен “Сиела” аз не се сещам някоя друга организация, която да може да изпълни този процес бързо. Това означава, че те трябва да възложат обществена поръчка. Аз все още не съм видял обществена поръчка. Законът казва, че министерство на електронното управление, заедно с българския институт по метрология и българския институт по стандартизация имат 20 дни да удостоверят машините. Ако приемем, че държавната администрация работят без почивен ден, това означава, че ще го направят за 3 седмици. Това означава, че от днес до 6-ти март модификацията на софтуера трябва да е приключила. Ако нещо се случва на тъмно, ако липсва прозрачност, ако няма процес за управление и този процес да е проверен, то рисковете дебнат навсякъде”, допълни той.

Цялото интервю с Ясен Танев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.