“Кодът за машинното гласуване е писан от програмисти и се намира в ЦИК, той е под контрол на ЦИК, ЦИК отговаря за това да го пазят. На базата на проверките преди всеки тип избори, така нареченият процес по удостоверяване, под който краен резултат се подписват директорите на Българския институт по метрология, Българския институт по стандартизация и министерство на електронното управление” Това обясни в ефира на bTV Radio председателят на Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер и експерт по киберсигурност Ясен Танев. “Всички тези хора са се подписали под това, че машините са сигурни, че не могат да бъдат манипулирани и че те са направили нужните проверки, за да гарантират това. Така, че ако смятате, че всичките членове на ЦИК, заедно с тези всички институции в съгласие и съглашение са подписали документи с невярно съдържание и те са знаели, че машините могат да се използват за манипулация, то тогава въпросът трябва да бъде обърнат към тях. Лично аз смятам, че при този набор от хора, това е близко до невъзможното. Държавата има отговорност да пази честността на изборите и на хартия, и с машини”, допълни той.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.