“Когато някой ви поиска смяна на банкова сметка, с която сте плащали до момента, със сигурност трябва да поискате или да ви донесе лично представляващи организацията хартиен документ с новият адрес, или да подпишете цифрово с електронен подпис с документи за промяна и чак тогава да превеждате парите, защото всичко останало може да бъде една или друга форма на кибератака или киберизмама.” Това каза в ефира на bTV Radio експертът по киберсигурност от Европейския цифров иновационен хъб Тракия Ясен Танев. “Има една нова регулация, която е влязла на 9-ти октомври и тя казва, ако ще плащате пари в евро, то тогава името на получателя и банковата му сметка трябва да бъде проверена от банката на получателя. Но преди да влезем в еврозоната, ако някой иска да ви смени банковата сметка, не се доверявайте. Ако не ви е изпратил сигурно подписано съобщение за смяна на банковата сметка, не го приемайте за вярно. Ако някой ви накара да смените банковата сметка и вие много му вярвате и искате да сте сигурни, че тя е вярна, направете някакъв малък превод за да потвърдите новата сметка. За да бъдете киберсигурни най-важното е хората ви да бъдат наясно с рисковете и основните атаки срещу тях. За това не е нужно да бъдете много скъпо кибер оборудвани. И това, което трябва да направите е да знаете да използвате легален софтуер, да имате антивирусна програма. Когато превеждате пари, винаги да проверявате дали изпращате пари на банкова сметка и на получател, който ви е познат, като не се доверявате на всякакви съобщения за промяна. И ако има промяна на някои от средства, на някои от атрибутите за превеждане на пари, то да искате цифрово подписан документ, защото така се гарантира идентичността. Или да намерите някакъв сигурен начин, с който да бъде потвърдена тази информация.”, допълни той.

Цялото интервю с Ясен Танев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.