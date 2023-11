“Ние не трябва да спираме развитието на изкуствения интелект, защото останалият свят ще го развива. Като европейци би трябвало да търсим етиката и приложението му” Това каза в ефира на bTV Radio Ясен Танев - председател на обществения съвет към Комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии в парламента. “Както все още се развива генното инженерство и клонирането и се въведе регулация за генно модифицирани храни в Европа и клонирането на хора, така ние не трябва да спираме с развитието на изкуствения интелект и употребата му, а по-скоро трябва да въведем етични, морални и човешки норми за употребата му и всичко, което излиза извън тези норми да се смята, че е нарушение, което дори би могло да бъде преследвано. Една електронна поща се използва за комуникация и чат, в същото време може да се използва за фишинг и измами. Изкуственият интелект няма да доведе до безработица, в момента има дефицит на хора, които могат да използват технологиите и генерално дефицит на хора, на които им се работи. Така, че изкуственият интелект за мен е един инструмент, който модерните и умни потребители на дигитални технологии ще използват, за да им остава повече време, за да разсъждават с естествения си интелект”, допълни той.

Цялото интервю с Ясен Танев може да чуете в прикачения звуков файл.