“Схемата, която забелязваме в момента с откраднатите профили през чат приложения водят до едно и също действие, което означава че някой от потребителите от недоглеждане предоставя легитимно достъп на някакво друго устройство да може да изпраща от негово име съобщение.” Това каза в ефира на bTV Radio експертът по киберсигурност Ясен Танев. “Схемата е наистина елементарна, случва се за пореден път и това отново показва, че потребителите не разбират смисъла на дигиталната си идентичност и това как да пазят данните си. В повечето случаи получавате съобщение от ваш приятел или някой непознат, което ви кара да кликнете върху линк, който ви извежда от платформата или от приложението в интернет браузър и на това място ви се налага да въведете някаква информация, че не е критична плюс код за еднократен достъп”, допълни той.

Цялото интервю с Ясен Танев може да чуете в прикачения звуков файл.