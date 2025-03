„Иска ми се да вярвам, че ще имат възпиращ ефект. На първо място, самото предложение е доста добре написано, доколкото днес се запознахме и с част от екипа, който е участвал в писането на този текст, който сам по себе си не е толкова дълъг, но е доста добре обмислен. Това са преподаватели от Софийския университет и практици, които имат дългогодишен опит в работата с Наказателния кодекс. Аз съм обнадежден, че е написан правилно текстът, че е написан доста балансирано и че в крайна сметка това завишаване на санкцията на практика два пъти за квалифицираните състави, с една година за общия състав, би трябвало да има по-възпиращ ефект, но този ефект ще го има, когато има осъдени. Тоест проблема, който имаме в момента е, че насилието над животни е ежедневие. Не в такава крайна форма, разбира се, но е ежедневие. Всеки ден сигурно във всяко едно населено място, в много от малките населени места има насилие над животни и то остава ненаказано. Това дава самочувствие на извършителите, че те могат да правят каквото си искат, както е в случая с тези двамата, които са арестувани, които в крайна сметка 3 години са издевателствали над животни, без никой да ги спре. Говорихме си днес с ваши колеги никой ли не е подал сигнал до момента, как 3 години оставаш незабелязан, вършейки такива зверства. То може и някой да е подал сигнал, но да не му е обърнато внимание, може някой да се е оплакал в полицията, че е дал котенце за осиновяване, пък изведнъж е загубил връзка с човека, който го е взел. И това нещо най-вероятно е било посрещнато с насмешка, и именно затова тези хора 3 години са се чувствали абсолютно безнаказани. Те накрая вече така доста и арогантни са станали в самите престъпления, които са извършвали, така че – да, ще ми се да вярвам, че ще има възпиращ ефект, но този възпиращ ефект трябва да върви разбира се, ръка за ръка с доброто прилагане на закона.“ Това коментира в студиото на bTV Radio природозащитникът Явор Гечев, по повод законодателните промени, предложени от правосъдния министър за увеличаване на санкциите за насилие над животни. Днес той участва в срещата в Министерството на правосъдието с представители на неправителствени организации, на която бяха обсъдени промените.

Предлагат се нови текстове в Наказателния кодекс за садизъм спрямо животни – както в случая със задържаните Габриела и Красимир, след разкритията за зловещия бизнес със заснемане на видеоклипове с убийства на животни срещу заплащане. За подобни случаи ще се предвижда затвор от 3 до 10 години и глоба до 20 000 лева. Санкцията ще се прилага при заснемане на престъпното деяние, а не чак след разпространението на записа. Сега по основен текст от НК се предвижда до 4 години затвор, предлага се да се увеличи на 5 г. По друг текст за прояви на особена жестокост над животни се предлага наказанието трябва да бъде лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 2000 до 10 000 лв.

Ще помогне ли използването на СРС-та за разкриване на подобни престъпления, за липсата на контрол какво се случва с осиновените и купените животни, и за действията на институциите при сигнали за насилие над животни - цялото интервю на водещата Надежда Василева с Явор Гечев можете да чуете на следващия звуков файл.