„Има най-различни изчисления, че ако цената в момента преди 15 минути беше около 109 долара за барел от сорта Брент, който е да кажем основният показател как се движат цените, ако сортът Брент достигне 120 долара, цената на горивата ще се вдигне с още 10 цента на колонка, тоест дизелът ще стане около 1,90 евро, бензините ще станат 1,60. И тези две цифри не са още достигнали нивата от лятото на 2022г., когато започна войната в Украйна. Тоест към момента няма катастрофа, дори кризата не е толкова силна, колкото се създава умишлено впечатление. Мерките са предсрочни, в цяла Европа популистки, още не сме стигнали цените, които наблюдавахме преди 4 години. Всички правителства правят непазарни мерки, започват да регулират пазара, да правят неправилни неща, което може да доведе до тежки други проблеми. И когато дойде истинската криза, а тя може да дойде, когато цената стигне 150-200 долара за барел, няма да има инструментариум за подпомагане, когато вече има нужда, защото в момента не е чак толкова страшно.“ Това коментира пред bTV Radio Явор Куюмджиев, енергиен експерт и бивш заместник-министър на енергетиката, по отношение на прогнозите за развитие на войната в Близкия изток и мерките за подкрепа на хората и бизнеса.

