„С неизпълнението на всеки един от мандатите, връчен в поредността, която Конституцията предвижда, шансът за сформиране на правителство би намалял, би отслабнал. Как ще се наименува едно правителство – дали ще бъде експертно, дали ще бъде програмно, или както и да го нарекат, то трябва да бъде облечено във форма, която Конституцията предвижда, а точно с такива наименования правителства не се срещат в основния закон на страната, поради което не е регламентиран техният статут. Да се постигат някакви открития или нововъведения в политическата система на страната винаги крие огромни рискове. Справка – сглобката, която беше начело на изпълнителната власт на страната и невъзможността в този формат да се определи кой носи отговорността за определени управленчески решения, а също и кой трябва да се окичи с добри оценки, и славата за някои решения, така, както сега се опитват някои от лидерите на политически партии, участвали в сглобката да извлекат дивидент и аргументи в подкрепа на това , че те са добрият и положителният герой в състава на управлението през последните месеци на страната. Мисля си, че ще провокираме един период на нестабилност във вътрешнополитически и външнополитически план, ако се прибегне до творчество в решенията на начина, по който страната ще трябва да се управлява през следващите месеци. Нещата са много сериозни и много сложни, за да се допусне експеримент.“ Това коментира в ефира на bTV Radio адвокат Явор Нотев, бивш заместник-председател на Народното събрание и бивш депутат от Атака по повод предложенията за съставяне на експертен или програмен кабинет с третия мандат.

За изявленията на политическите лидери след консултациите при президента, Нотев посочи: „Вместо допълнителна яснота, или поне малко яснота, защото тя изначално липсваше, след края на тези срещи аз не виждам по-ясни и категорични позиции, заявени от участниците в тях. В същото време трябва да кажем, че причините за това са назовани, те са известни на всички и обективни. Резултатът от изборите като че ли постави на изпитание всички участници в тях, независимо от мястото, което заеха в подреждането при преброяването на гласовете на българските граждани и до голяма степен въпросът остава също толкова труден за отговор, колкото в началото на срещите с президента. Изявленията на лидера на партия ГЕРБ съдържат едно предупреждение за реалната възможност да се премине към следващи избори – и то възможност, която се основава на трудностите по съставяне на правителство, което да може да разчита на парламентарна подкрепа. Тези условия, уговорки и опасения, които стояха в деня след изборите продължават със същата сила да бъдат валидни и днес. Не мога да кажа, че съм оптимист в тази връзка и то не защото не желая да бъда оптимист, но всъщност да се състави правителство, което да може отговорно да следва своя програма и да изпълни поетите обещания от политическата сила, от която е излъчено, като че ли в днешния ден не е възможна за решаване задача.“

Цялото интервю с Явор Нотев можете да чуете на звуковия файл.