„Победата си е победа. Васил Терзиев е новият кмет на София, това е значителен успех за ПП-ДБ от гледна точка на дългогодишното им съперничество с ГЕРБ, съперничество, което в последната година се превърна в едно твърде нежелано партньорство от гледна точка на електоратите им, защото между електоратите им съществува силна взаимна антипатия. От гледна точка на съперничеството между Васил Терзиев и Ваня Григорова обаче, тази победа би следвало да предизвика много сериозен размисъл в щаба на Васил Терзиев, защото цялата му кампания, всички усилия, които бяха хвърлени в неговата кампания доведоха до един доста слаб резултат – слаб и като изборна активност, слаб и като относителна тежест, съпоставима с тази на Ваня Григорова, за която това е повече или по-малко дебют в политиката. Макар че тя има едно явяване като кандидат за евродепутат, това е истинският й дебют в политиката. И аз мисля, че тя с по-малко средства успя – вероятно има и по-добър щаб, успя да направи много силна кампания и доближи гласовете си максимално до Васил Терзиев.“ Това коментира пред bTV Radio политологът Явор Сидеров по повод разликата от по-малко от 4800 гласа между Васил Терзиев и Ваня Григорова в София.

„ Ако трябва да обобщя в едно изречение – да, победа да Васил Терзиев, от гледна точка на това ,че дългогодишната доминация на ГЕРБ в София беше пречупена, но резултат, който следва да повдигне много въпроси и една много силна кампания за Ваня Григорова, която спечели много от гласовете на Възраждане и на самите ГЕРБ. Тоест едва ли може да се говори за силна лява вълна в София, макар че въпросите, които тя повдигна до голяма степен засягат хората в относително неравностойно положение. Мисля, че тя спечели в много по-голяма степен от нежеланието на голяма част от гласоподавателите на ГЕРБ да се примирят с кандидатурата на Васил Терзиев и преимуществената част от гласоподавателите на Възраждане, които няма как да гласуват за Терзиев.“, каза още Явор Сидеров.

По отношение на призива на Борисов в петък вечер да се гласува за Терзиев, когото лидерът на ГЕРБ определи кандидата на правителството, Явор Сидеров посочи: „То беше толкова очевидно неудоволствието на Борисов, с което ги призова да гласуват за Терзиев, и толкова късно дойде, след като веднъж ги призова да гласуват за Ваня Григорова на практика, че няма как да се повярва на тази искреност. Той го направи, за да изпълни едно обещание, дадено на ПП-ДБ и за да закрепи сглобката, защото тя е и в негов интерес, но според мен няма абсолютно никаква любов между двете формации и електоратът на ГЕРБ го разбра правилно и гласува в посока Григорова.“

