„Официално инициативата е представена като подкрепа както на потребителите, така и на българските производители. На практика обаче ценовият натиск няма да бъде прехвърлен върху веригите супермаркети, а особено върху по-малките ферми и предприятия, които имат по-слаба позиция в преговорите с големите търговски вериги. Освен това правителството спомена, че на тази голяма маса, на която обмениха идеите, са седнали 8 най-големи вериги на Република България. За съжаление забравяме, че българският пазар е ограничен само до 8 броя вериги супермаркети и според мен това не е случайно, тъй като 4-те от тях са дъщерни на останалите 4. Това е голям въпрос, който касае КЗК и фактически и нивото на Европейския съюз, защо не се допускат и по-сериозни останали вериги на българския пазар. Относно българския модел, когато няма държавна компенсация, данъчни облекчения или друга форма на подкрепа, най-слабата страна във веригата често се оказват производителят и особено малките и средните фермери.“ Това коментира пред bTV Radio проф. Йоаким Каламарис, икономист, предприемач и университетски преподавател, по повод инициативата „Кошница с грижа“.

„Няма как с доброволни мерки да постигнем стратегически резултати. Това е правителствена грешка, не говоря за настоящото, говоря за предишните, които са минали. Единствено видяхме някакви мерки на служебния кабинет преди 2 месеца, оттам нататък не виждаме нищо да се подобрява. Винаги съм споменавал за българските производители, които са били потърпевши от всичко, което се случва спрямо цените. Това не е кошница на грижата, а рекламен фарс, който се опитва да се представи като политическа и управленска стратегия за потушаване на инфлацията. Гръцкият модел е насочен основно към крайната цена за потребителя, съпроводен е с по-силен контрол върху цялата верига по ценообразуване, държавата следи и за необосновани надценки, натискът е насочен предимно към пазара и търговските практики – тоест предимно към супермаркетите и посредниците на производителя и на фермерите със супермаркетите“, обясни Йоаким Каламарис.

Целия разговор за цените и за бюджета можете да чуете на следващия звуков файл.