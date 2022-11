“По-скъпо излиза да пазаруваш в българските супермаркети в сравнение с гръцките” Това каза в ефира на bTV Radio проф. Йоаким Каламарис - университетски преподавател, политически и икономически анализатор.

“По-ниски са цените, защото има контрол. Цените на основните продукти и стоки се контролират от министерство на търговията или съответното министерство, което отговаря за тези стоки. За съжаление тук не виждам това, трябва един списък от например 100 продукта да имат таван на цената. И то някой да наблюдава и да има дисциплина”, каза той.

Каламарис коментира още, че не е оптимист за осезаемо намаляване на темпа на инфлацията.

“ЕЦБ е по-оптимист от мен. Тъй като виждаме войната и енергийната криза и те ме правят песимист и очаквам средно през следващата година покачване с 15% на инфлацията”, допълни той.

