„Чакат ни изключително тежки месеци. Възможните ходове са еднозначни. Аз съм абсолютно сигурен, че нашите структури няма да останат безучастни при този цунгцванг, в който сме вкарани цялото общество. При всички положения сигурно ще бъдат стартирани верижна реакция от протести, това нещо неминуемо ще окаже влияние и върху цялата предизборна кампания, защото нашите членове са и гласоподаватели в тази държава. И най-малкото, което е, тези, на които зависи хлябът на техните семейства от бюджета на държавата са от порядъка на 600-700 000 човека и ако прибавим и членовете на техните семейства, говорим за приблизително една четвърт от българското население, засегнато директно от неспособността на политическите играчи да намерят компромис. За съжаление политическият егоизъм надделя над националните интереси.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ по повод приетия от депутатите удължителен закон за бюджета.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.