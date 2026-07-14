„Надали някой е разгледал, че България е с най-лошите пътища, с най-лошата организация на движението и с най-лошия манталитет на шофиране, който не произтича от най-новите млади водачи, а произтича от семейството и от училището. Ако ние се научим, че на задната седалка има колани и трябва тези колани да се слагат, че родителят не трябва да говори по телефона в момента, в който шофира, че не трябва да гледа телевизия на камерата пред него и ред други неща, ще се промени манталитетът и възпитанието на 17-годишния.“ Това коментира в предаването „Важното, казано на глас“ Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка, по повод тежките катастрофи и мерките, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване на подобни инциденти.

„Дигитализацията не води до никакъв плюс и до намаляване на пътнотранспортния травматизъм, а напротив – води до заобикаляне на закона отвсякъде, защото не е направена както трябва, освен, че удължава нашия работен ден с часове, не дава коректно изпълняване на нашите работни задачи, съответно най-важното нещо, което той трябваше да направи и пое ангажимент е, че ще направи работна група с Министерството на образованието, за да се направи изцяло нова учебна документация, която да отговаря на съвременния ден от една страна, и на новите европейски изисквания, които ще влязат в сила от 2027г., а именно обучение на 17-годишни, шофиране с придружител и на 18 години да може да се шофира тежкотоварен автомобил, както и автобус, но за момента всички са загърбили тези искания и предложения на професионалистите, и карат по старата метода.“, посочи още той.

„Миналата седмица се проведе среща с МВР-Столична полиция и на тази среща ние казахме нашите предложения. Всичко се базира на 5 основни стълба – това е организация на движението, която липсва в цялата страна. Знаковото стопанство е под всякаква критика. Ако не бяхме НПО-тата да вдигнем скандала, че Челопешко шосе е обрасло цялото като блато и тресавище, нямаше да се случи това, че сега 4 километра като видимост е изчистено и е като писта за кацане на самолет. Второто е контролът. Когато се промени манталитетът на полицая и той стане приятел на човека, тогава нещата ще си дойдат на мястото, а не да се крие в храстите. След това идва обучението, но съвременно обучение от хора, които знаят методиката, знаят европейския опит, по който се обучават хората в Европа. Обществото да не си затваря очите за всичко, което се случва и медиите, които за мен са първа сила. На министъра му го казах – обучение през целия живот. 45 години се занимавам с тази професия и виждат какъв е манталитетът на европееца и нашият – което влиза в детската градина, в училището, шофьорските курсове и направата на нови модерни полигони. 2000-та година нашите министри махнаха изискването на 60 000 човека да има полигон. Направете сметка в София колко полигона щеше да има и колко човешки живота да бъдат спасени.“, каза още Йонко Иванов.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.