„Това е безумие. За 24 часа от едни хубави разкошни булеварди с много добра инфраструктура и организирано движение да се направят някакви пътечки и хората да скачат един срещу друг. Къде пише, че паркирането на заден ход става косо? Никъде няма задължителен вариант за паркиране на заден ход. Когато вие спрете и този зад вас ви затапи на паркомястото, трябва цяла колона от автомобили да се върне назад, за да можете да паркирате.“ Така председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов коментира новата организация на движението по булеварди в центъра на София.

„Едно агресивно, арогантно своеволие на един файтон хора, на една шепа хора, които не зачетоха закона, не са спазили никакви изисквания за съгласуване на този проект и се крият зад фразата – там един екип е направил един проект и не посмяха да покажат ръководителя на този екип и безотговорното премълчаване на всичко това от страна на Пътна полиция, от страна на т.нар. комисия по транспорт в СОС, 20 човека да налагат мнението си в такъв арогантен и агресивен стил, някакви налудничави комсомолски идеи и патос в тези т.нар. велопедалисти, заради които се промени цялата организация на движението и бездействието на държавата да проявят тези своеволия. Имаме велосипедисти, имаме и велоелектристи – елвелосипедите развиват скорост до 40-50-70 км. Има 3 вида велопътеки, велоалеи, които дават възможност да се преминава и през парковете с оглед на по-интересното движение, на даване възможност на велосипедистите, които излизат със семействата си, да се раздат на красотите на София. Когато тази лента за движение, велоалея, не е обозначена, дали е в една или 2 посоки и върви баща, майка и дете едвам кара с велосипеда и след него върви велосипед, който кара с 50 км, знаете ли какво ще стане?“, каза още Йонко Иванов.

