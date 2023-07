“Приветстваме клиповете на шофьорските курсове. Това, което не приемаме и може би ще се наложи да предприемем някакви протестни действия е въвеждането на така наречената навигация по време на самия изпит” Това каза в ефира на bTV Radio Йонко Иванов от Съюза по авто-мото подготовка. “Тази навигация първо е противозаконна, защото тя не е въведена в обучението. Няма я и по директива. Отделно тази система в момента ни дава грешни мнения по какъв начин да направим дадена маневра”, допълни той.

