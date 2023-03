България може да остане в самоизолация след решението да не участва в проекта за колективно купуване на муниции, координирано от Европейската агенция за отбрана. Това заяви пред bTV Radio Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната и председател на Софийския форум за сигурност. Проектът може да се използва за попълване на националните запаси на държавите членки и/или за подпомагане на Украйна.

„Аз се опасявам, че отново ще останем в някаква форма на изолация, на самоизолация. От една страна ще бъдат почти всички останали страни-членки на НАТО, от друга ще бъде България или още една-две. За мен това е проблематично. Първо - самият принцип, че ние се самоизолираме. Второ, ние не можем да използваме механизмите за превъоръжаване. Тези средства, които са заделени от ЕК, могат да бъдат използвани за превъоръжаване на българската армия с нови системи на въоръжение и боеприпаси. Впрочем – веднага ще кажа – считам, че български боеприпаси ще бъдат изпратени в Украйна, но те няма да бъдат изпратени като решение на държавата, а доколкото знаем, МС е одобрил една схема, по която Министерството на отбраната предоставя доста голямо количество на ВМЗ стари, но годни боеприпаси, а ВМЗ след това като търговска сделка ще ги предаде по някакъв начин до Украйна. Така че ще има български боеприпаси, но ние няма да можем да се възползваме от всички възможности, които ни дава ЕС. Когато ние по тази схема даваме на ВМЗ боеприпаси, след 3 години ВМЗ трябва да върнат на армията същото количество въоръжение – старо оръжие, което не ни трябва, ние трябва да модернизираме армията. Тук се залага и капан на ВМЗ, след няколко години производството на това оръжие ще бъде много скъпо и може да има много сериозни проблеми за финансовата стабилност на това държавно предприятие“, посочи Йордан Божилов.

Той коментира и какво стои зад решението на Русия за разполагане на тактически ядрени оръжия в Беларус: „Аз мисля, че това е продължение на реториката – повишаване на напрежението, така да се каже, но също така има и практически измерения. От една страна разполагането в Беларус приближава руските сили, включително и тези оръжия към столицата Киев, към части на Украйна, които са изключително важни в икономическо и военно отношение. От друга страна се приближават границите на страни-членки на НАТО – Полша, Литва и Латвия, което също представлява един вид заплаха за териториите на тези страни. Но веднага ще кажа – аз не считам, че има реални шансове и реално намерение за използване на тези оръжия по няколко причини. Първо, има една червена линия, която до сега не е преминавана по отношение на неизползване на ядрени оръжия. Защото независимо, че това са с по-малък заряд, принципът на действие на тези оръжия е като на всяко едно ядрено оръжие. И другото – за да се използват тези оръжия, обикновено целта е или голям военен обект – това може да бъде пунк за управление, кораб, или това са ключови, но отново големи обекти на критичната инфраструктура. Ние виждаме, че украинската армия действа доста разсредоточено, и няма такива събирания на големи количества бойна сила. И последно – все пак Русия има още желанието като че ли да завзема територии. Използването на ядрено оръжие ще възпрепятства самите руски войски, тъй като те ще трябва да пребивават в една заразена с ядрени отпадъци територия. От всичко това ми се струва, че поне на този етап не се предвижда реално използване, освен с цел сплашване“.

