„Освобождаването наистина стана в контекста на споразумението, което беше сключено между Израел и Хамас, още повече, че хутите, които държаха нашите моряци, бяха обявили, че освобождаването – не само на нашите моряци, а въобще на целия екипаж ще бъде функция на това как ще се развият отношенията между Израел и Хамас. Това, което според мен трябва също да се каже е, че освобождаването е усилие на много хора и от България, и от други държави, тъй като обикновено освобождаване по тази начин става чрез много дълги преговори, чрез търсене на влияния в различни държави, със сигурност и Оман е оказал съдействие, със сигурност може да се твърди, че е имало контакти и с израелската държава, така че това са усилия на много хора – не само дипломати, но и служители на специални служби. Дали някога ще разберем кои са участвали – в много от тези случаи, които знаем не разбираме конкретните имена, но наистина това е много добра новина, която днес дойде.“ Това коментира пред bTV Radio Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната, след прибирането на моряците от кораба Galaxy Leader - капитан Любомир Чанев и старши помощник-капитан Данаил Веселинов, след 14 месеца в плен на йеменските хути.

На въпрос дали моментът на освобождаване има връзка с поемането на властта в Белия дом от Доналд Тръмп, Йордан Божилов отговори:

„Доналд Тръмп да кажем още преди встъпването си в длъжност повлия на много процеси, включително и на процесите в Близкия Изток. Предполагам, че споразумението, което беше сключено между Израел и Хамас до голяма степен беше повлияно и от това, че идва нова администрация, с нова политика за Близкия Изток, с нови отношения към Израел, с нови виждания за това как Близкият Изток трябва да се преподреди, за отношения към терористичните организации, каквито се считат и Хамас и Хизбула, а също така и хутите.“

Цялото интервю с Йордан Божилов за ситуацията в Близкия Изток, сценариите за войната в Украйна и очакванията от втория мандат на Доналд Тръмп, можете да чуете на звуковия файл.