Страната ни ще изпрати допълнителна военна помощ на Украйна, която ще подпомогне нейната защита. Това заяви пред bTV Radio Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната. Депутатите разрешиха България да изпрати неизправни ракети С-300 и боеприпаси за автоматично стрелково оръжие, които са с отпаднала необходимост за нуждите на МВР. Проектът беше внесен от ГЕРБ-СДС, Продължаваме промяната-Демократична България и ДПС.

„Подпомагането на Украйна, която е жертва на агресия е правилната позиция на България, която е солидарна с Украйна, и това е позиция, която се споделя от всички страни-членки на Европейския съюз и на НАТО, както и на много други държави в света. В момента има над 50 държави, които един формат – Рамщайн, подпомагат Украйна, за да може тя да се защити, при което тази помощ е така насочена, че да може да се оказва съдействие на защитата на Украйна, но не да се предоставят нападателни оръжия. Това е много ключово. От тази гледна точка българската позиция и позицията на българското правителство е разбираема, тя е в синхрон с помощта, която се оказва от другите държави. Много се изговори за това какво включва тази помощ. В случая този транш на помощ включва системи, които да подпомогнат украинската ПВО. Виждаме, че Русия използва всякакви средства да бомбардира както градове, така и различни инфраструктурни обекти, най-вече тези, свързани с експорта на украинско зърно, така че всякаква система на противовъздушна отбрана, която да защитава – отново ще кажем, това не е нападателно оръжие, това е защитно, е в полза на отбраняващата се страна“, посочи Йордан Божилов.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.