„По-важното е дясната опозиция да бъде единна, европейската опозиция да бъде единна, а именно Продължаваме промяната-Демократична България с всички демократични сили, които определят себе си с ясна европейска ориентация и имат ясна оценка за войната в Украйна. Толкова е просто! В духа на всичко това тази общност следва да излъчи единен кандидат за президент, който да се яви на следващите президентски избори и да ги спечели, защото ние виждаме реален риск за Бъългария от това пропутинските сили, проруските сили да се опитат да извоюват победа. Те получават плацдарм за своите политики от управляващите от ГЕРБ, ГЕРБ ги толерират, ГЕРБ им пазят имунитетите и тази игра за пред камерите на това, че са си опозиция, че воюват един с друг, ние ще я осветлим пред българските граждани, ще направим ясна заявка за единен кандидат.“ Това коментира пред bTV Radio Йордан Иванов, депутат от ПП-ДБ и заместник-председател на Демократи за силна България. Вчера на кръгла маса десни лидери, бивши министри, анализатори и общественици обсъдиха възможностите за излъчване на силен общ проевропейски кандидат за президент.

Целия разговор с Йордан Иванов за възможностите за издигане на общ кандидат, какъв трябва да бъде неговият профил, както и за намерението на ПП да иска вот на недоверие към правителството, можете да чуете на следващия звуков файл.